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В Україні заборонять
суцільну забудову в містах

В Україні заборонять суцільну забудову в містах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:14

В Україні заборонять суцільну забудову в містах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст В Україні заборонять суцільну забудову в містах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:14

Тошнит от этих муд..ов, превращают жизнь в городе в муки.
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