Про це повідомив Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст В Україні заборонять суцільну забудову в містах.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:14
В Україні заборонять суцільну забудову в містах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні заборонять суцільну забудову в містах.
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:35
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:58
А вы не заметили, что строят 25+ этажей без паркингов в плотную друг к другу, без новых развязок и инфраструктуры?
Тогда приглашаю на Урловскую, Осокорки (Патриотика), ЖК Мордор на Драгоманова от КГС. Приезжайте, познавательно
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