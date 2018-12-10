RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні заборонять
суцільну забудову в містах

В Україні заборонять суцільну забудову в містах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:14

В Україні заборонять суцільну забудову в містах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст В Україні заборонять суцільну забудову в містах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86111
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:14

Тошнит от этих муд..ов, превращают жизнь в городе в муки.
Rainbow
 
Повідомлень: 1973
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:35

  Rainbow написав:Тошнит от этих муд..ов, превращают жизнь в городе в муки.

:shock:
sergnemo68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 251
З нами з: 28.07.15
Подякував: 278 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:58

  sergnemo68 написав:
  Rainbow написав:Тошнит от этих муд..ов, превращают жизнь в городе в муки.

:shock:

А вы не заметили, что строят 25+ этажей без паркингов в плотную друг к другу, без новых развязок и инфраструктуры?
Тогда приглашаю на Урловскую, Осокорки (Патриотика), ЖК Мордор на Драгоманова от КГС. Приезжайте, познавательно :)
Rainbow
 
Повідомлень: 1973
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:54

Re: В Україні заборонять суцільну забудову в містах

  Rainbow написав:А вы не заметили, что строят 25+ этажей без паркингов в плотную друг к другу, без новых развязок и инфраструктуры?

даже не знаю как такое объяснить.
ну ладно еще в сссре машин было мало, но сейчас зачем такое строить?
и узкая дорожка вдоль дома с высоким бордюром, чтобы не разминуться со встречным никак.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 755
З нами з: 10.05.17
Подякував: 145 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:23

Re: В Україні заборонять суцільну забудову в містах

  Pegasmaster написав:ну ладно еще в сссре машин было мало, но сейчас зачем такое строить?

Строят, потому что покупают и потому, что можно. Причем, как показывает практика, покупают все и везде, даже запредельно стремный шлак без документов от Войцеховского
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22941
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 5164 раз.
 
Профіль
6
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Французька Alstom зацікавлена у виробництві в Україні... 1, 2
R2 » Пон 10 гру, 2018 20:19
16 835
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 11:56
Kudrjavuy
Тарифи на тепло для населення підвищили ще в шести містах
R2 » Вів 11 гру, 2018 18:02
3 163
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 23:06
ruvex
В Україні ліквідували ще один банк
R2 » Вів 11 гру, 2018 17:15
2 67
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 17:44
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.