Про це повідомив Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст В Україні заборонять суцільну забудову в містах.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:14
В Україні заборонять суцільну забудову в містах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні заборонять суцільну забудову в містах.
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:35
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:58
А вы не заметили, что строят 25+ этажей без паркингов в плотную друг к другу, без новых развязок и инфраструктуры?
Тогда приглашаю на Урловскую, Осокорки (Патриотика), ЖК Мордор на Драгоманова от КГС. Приезжайте, познавательно
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:54
Re: В Україні заборонять суцільну забудову в містах
даже не знаю как такое объяснить.
ну ладно еще в сссре машин было мало, но сейчас зачем такое строить?
и узкая дорожка вдоль дома с высоким бордюром, чтобы не разминуться со встречным никак.
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:23
Re: В Україні заборонять суцільну забудову в містах
Строят, потому что покупают и потому, что можно. Причем, как показывает практика, покупают все и везде, даже запредельно стремный шлак без документов от Войцеховского
Додано: Сер 12 гру, 2018 18:50
те кто уже будут строить по новым гсн я думаю в раза полтора дороже будут продавать или скорей всего забьют на гсн и вообще дома сдавать не будут
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:36
На Вербицкого у поликлиники выгнали коробку под 100 метров, места под стоянку на всех не хватит и подъехать к дому только с одной стороны можно. Вот где жесть
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:49
В большинстве своём остаются открытыми вопросы по:
1. Детским садикам
2. школам
3. Городскому транспорту.
4. Электричеству
5. Канализации
6. Питьевой воде
7. Дорогам
8. Доступе к городской инфраструктуре
Всё же метро глубокого заложения остаётся панацеей.
Т.Е. самые дорогие и плотные застройки в районах 5 минут до станции метро.
Как вопрос о появлении новых веток, пускай даже не метро - "метро-трамвая" до станций метро?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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