В Україні заборонять суцільну забудову в містах

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Додано: Чет 13 гру, 2018 08:13
Да в Украине столько правильным норм, правил и законов, что душа радуется. Только почему то всегда при наличии бабла и связей все можно сделать как тебе надо.
Додано: Чет 13 гру, 2018 08:28
Це лише спосіб вичавити з ринку конкурентів. "Свої" отримаю дозвіл на "Експериментальне будівництво" у Мінрегіоні, "чужі" змушені будуть виконувати, і підуть через нерентабельність.
Приклад: Норми забороняють зводити житлові будинки категорії СС3 понад 16 поверхів з безбалковим монолітним каркасом понад на 90% ділянок у Києві. Проте Київмвськбуд та Укрбуд будують 26-30 поверхів, отримуючи у Мінрегіоні так звані дозволи на експериментальне проектування та будівництво.
Введення цих нормативів, безумовно правильних, нічого не вирішить. Вони не будуть працювати.
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