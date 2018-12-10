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В Україні заборонять
суцільну забудову в містах

В Україні заборонять суцільну забудову в містах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:13

Да в Украине столько правильным норм, правил и законов, что душа радуется. Только почему то всегда при наличии бабла и связей все можно сделать как тебе надо.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:28

Це лише спосіб вичавити з ринку конкурентів. "Свої" отримаю дозвіл на "Експериментальне будівництво" у Мінрегіоні, "чужі" змушені будуть виконувати, і підуть через нерентабельність.
Приклад: Норми забороняють зводити житлові будинки категорії СС3 понад 16 поверхів з безбалковим монолітним каркасом понад на 90% ділянок у Києві. Проте Київмвськбуд та Укрбуд будують 26-30 поверхів, отримуючи у Мінрегіоні так звані дозволи на експериментальне проектування та будівництво.
Введення цих нормативів, безумовно правильних, нічого не вирішить. Вони не будуть працювати.
andriyzhagun
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