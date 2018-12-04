Найпопулярнішими напрямками польотів з аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) цього року стали Мінськ, Варшава, Шарм-ель-Шейх, Анкара, Дубаї, Анталія.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:01
Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші в 2018 році напрямки
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Дивися повний текст Аеропорт \"Київ\" назвав найпопулярніші в 2018 році напрямки.
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:01
Популярное туристическое направление - Минск. Сначала в Минск, затем попьем кофе в Братиславе, потом мотнемся на оперу в Вену.
Вообще-то говоря, неудивительно. С учетом того, что билет на поезд в Москву стоит дороже двух самолетов со стыковкой
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:49
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:35
я так понял, комментаторы выше прикола не поняли.
в Минск летают для стыковки на Москву, через полтора часа после посадки рейса Киев-Минск, как правило вылетает рейс Минск-Москва с посадкой в заж0пинском аэропорту Жуковский. Сам неоднократно летал - это надо видеть: толпа с паспортного контроля тупо ломится на выход к посадке на Москву.
Я бы на вашем месте был поосторожнее, прежде чем называть подобную публику "нищебродами". Вариантов особо не оставили людям
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