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Аеропорт "Київ" назвав найпопулярніші в 2018 році напрямки
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:01
Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярнішими напрямками польотів з аеропорту "Київ" ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) цього року стали Мінськ, Варшава, Шарм-ель-Шейх, Анкара, Дубаї, Анталія.
Дивися повний текст Аеропорт \"Київ\" назвав найпопулярніші в 2018 році напрямки
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:01
Популярное туристическое направление - Минск. Сначала в Минск, затем попьем кофе в Братиславе, потом мотнемся на оперу в Вену.
Вообще-то говоря, неудивительно. С учетом того, что билет на поезд в Москву стоит дороже двух самолетов со стыковкой
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:17
Отакои. Минск. Чогоб цэ?
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vitali_kalinin
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:49
vitali_kalinin написав:
Отакои. Минск. Чогоб цэ?
Направление полёта как индикатор финансового состояния человека: нищеброды - в Минск и Варшаву, богатые - в Шарм-эль-Шейх, Анкару, Дубаи, Анталию.
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warlamp
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:35
warlamp написав: vitali_kalinin написав:
Отакои. Минск. Чогоб цэ?
Направление полёта как индикатор финансового состояния человека: нищеброды - в Минск и Варшаву, богатые - в Шарм-эль-Шейх, Анкару, Дубаи, Анталию.
я так понял, комментаторы выше прикола не поняли.
в Минск летают для стыковки на Москву, через полтора часа после посадки рейса Киев-Минск, как правило вылетает рейс Минск-Москва с посадкой в заж0пинском аэропорту Жуковский. Сам неоднократно летал - это надо видеть: толпа с паспортного контроля тупо ломится на выход к посадке на Москву.
Я бы на вашем месте был поосторожнее, прежде чем называть подобную публику "нищебродами". Вариантов особо не оставили людям
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Додано: Сер 12 гру, 2018 17:48
sequence написав: warlamp написав: vitali_kalinin написав:
Отакои. Минск. Чогоб цэ?
Направление полёта как индикатор финансового состояния человека: нищеброды - в Минск и Варшаву, богатые - в Шарм-эль-Шейх, Анкару, Дубаи, Анталию.
я так понял, комментаторы выше прикола не поняли.
в Минск летают для стыковки на Москву, через полтора часа после посадки рейса Киев-Минск, как правило вылетает рейс Минск-Москва с посадкой в заж0пинском аэропорту Жуковский. Сам неоднократно летал - это надо видеть: толпа с паспортного контроля тупо ломится на выход к посадке на Москву.
Я бы на вашем месте был поосторожнее, прежде чем называть подобную публику "нищебродами". Вариантов особо не оставили людям
Так мы, как раз,это и имели ввиду - заробитчане транзитом через Минск , а кто уже заработал - в ШэШ и Анталию.
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warlamp
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:53
warlamp написав: vitali_kalinin написав:
Отакои. Минск. Чогоб цэ?
Направление полёта как индикатор финансового состояния человека: нищеброды - в Минск и Варшаву, богатые - в Шарм-эль-Шейх, Анкару, Дубаи, Анталию.
*** ты дурачок. Багатые в шарм, анкару и анталию? Ну хотя для порохобота ... Наверно поездка в обдристанные 4 звезды в шарм ужэ за счастье.
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vitali_kalinin
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