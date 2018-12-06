Про це повідомив Національний банк України (НБУ).
Дивися повний текст НБУ пояснив, що відбувається з інфляцією (інфографіка).
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Додано: Сер 12 гру, 2018 11:15
НБУ пояснив, що відбувається з інфляцією (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ пояснив, що відбувається з інфляцією (інфографіка).
Додано: Сер 12 гру, 2018 11:15
"К тому же высокими темпами продолжили расти цены на алкогольные напитки, табачные изделия, проезд в автодорожном транспорте. Впрочем, снижение мировых цен на нефть и усиление курса гривны способствовали замедлению роста цен на топливо."
ЖКХ 20% в год.
А НБУ видит 10% инфляции.
Что это за дисбалансы, или где ошибка? Когда в следующий раз "прорвет дамбу"?
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:58
Re: НБУ пояснив, що відбувається з інфляцією (інфографіка)
я кажется догнал, как Минстат считает инфляцию - все просто! Он каждый год мучительно выискивает, что же в стране не очень подорожало и на этом примере выставляет итоговую цифру.
В этом году явно считает по яблокам - на них урожай, они подешевели или в ту же цену
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