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НБУ пояснив, що відбувається
з інфляцією (інфографіка)

НБУ пояснив, що відбувається з інфляцією (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:15

НБУ пояснив, що відбувається з інфляцією (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Національний банк України (НБУ).

Дивися повний текст НБУ пояснив, що відбувається з інфляцією (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 11:15

"К тому же высокими темпами продолжили расти цены на алкогольные напитки, табачные изделия, проезд в автодорожном транспорте. Впрочем, снижение мировых цен на нефть и усиление курса гривны способствовали замедлению роста цен на топливо."
ЖКХ 20% в год.
А НБУ видит 10% инфляции.
Что это за дисбалансы, или где ошибка? Когда в следующий раз "прорвет дамбу"?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:58

Re: НБУ пояснив, що відбувається з інфляцією (інфографіка)

я кажется догнал, как Минстат считает инфляцию - все просто! Он каждый год мучительно выискивает, что же в стране не очень подорожало и на этом примере выставляет итоговую цифру.
В этом году явно считает по яблокам - на них урожай, они подешевели или в ту же цену
sequence
 
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