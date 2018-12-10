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Порошенко виділив 500 млн грн
на компенсацію збитків...

Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08

Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко ініціював внесення до Держбюджету 500 млн гривень, які б компенсували збитки "Укрпошти" для доставки пенсій.

Дивися повний текст Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків \"Укрпошти\" за доставку пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08

Не Порошенко выделил, а Порошенко подписал документ о выделении денег из бюджета.

Мы с Вами за это платим, а не Порошенко....
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23

Глава украинского государства Петр Порошенко призвал главу Укрпочты Игоря Смелянского пересмотреть свою зарплату. Об этом говорится на сайте президента Украины.


Видать не пересмотрел :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23

anton_gms.
Материал "преподнесен" в предвыборной риторике.Дальше будет ещё "слаще".
sena_2008atp
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