Президент України Петро Порошенко ініціював внесення до Держбюджету 500 млн гривень, які б компенсували збитки "Укрпошти" для доставки пенсій.
Дивися повний текст Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків \"Укрпошти\" за доставку пенсій.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08
Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків \"Укрпошти\" за доставку пенсій.
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08
Не Порошенко выделил, а Порошенко подписал документ о выделении денег из бюджета.
Мы с Вами за это платим, а не Порошенко....
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23
Видать не пересмотрел
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23
anton_gms.
Материал "преподнесен" в предвыборной риторике.Дальше будет ещё "слаще".
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