Президент України Петро Порошенко ініціював внесення до Держбюджету 500 млн гривень, які б компенсували збитки "Укрпошти" для доставки пенсій.
Дивися повний текст Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків \"Укрпошти\" за доставку пенсій.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08
Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків \"Укрпошти\" за доставку пенсій.
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08
Не Порошенко выделил, а Порошенко подписал документ о выделении денег из бюджета.
Мы с Вами за это платим, а не Порошенко....
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23
Видать не пересмотрел
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23
anton_gms.
Материал "преподнесен" в предвыборной риторике.Дальше будет ещё "слаще".
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:50
Re: Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:21
Re: Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:40
Напомнило.
У меня когда то начальник был, так вот когда людей забирали на сборы, курсы и оставалось менее 50%. В конце месяца он сам строчил служебную записку, в связи с тем, что поставленные на подразделение задачи выполнены несмотря на то, что в отделе 50% штатного, прошу выплатить мне любимому премию.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:54
Всего то около 330 тис грн в месяц.На пересмотреть,если купюры по 100 грн ,уйдет около часа.(по секунде на купюру):) Прийти на полчаса до работы и еще на полчасика после работы задержаться.Дел-то.
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:57
Re: Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...
Очевидно, у гендиректора маленькая зарплата, финансирование решили увеличить.
Если серьезно, то зп гендиректора составила в 2017 -м ( в 2018-м наверное больше, иначе-бы он уже уехал клубнику в Польше собирать) 0,8% от выделяемой суммы. Это очень некисло для такой структуры.
На очень маленьких фирмах (как правило продажа конечным потребителям) манагерам дают 3-5% от оборота, на фирмах побольше (дилерах) 1-3, на фирмах-дистрибьюторах (0,8-1). Это как правило помимо какой-то ставки. Тут мега-гига-супер-пупер-контора. Надо было ему себе 5% ставить.
Вообще непонятно вот что - Укрпошта ПАО, каким боком к ней бюджет и президент имеет отношение?
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:32
Еще одному "эффективному" менеджеру госкомпании будет чем обосновать свои заоблачные зарплату и бонус.
Коболев молодец, потому что тарифы для населения поднял в 8 раз.
Смелянский молодец - потому что выпросил из Бюджета 500 млн дотаций.
Такие они украинские Джеки Уэлчи
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