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Порошенко виділив 500 млн грн
на компенсацію збитків...

Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08

Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко ініціював внесення до Держбюджету 500 млн гривень, які б компенсували збитки "Укрпошти" для доставки пенсій.

Дивися повний текст Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків \"Укрпошти\" за доставку пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:08

Не Порошенко выделил, а Порошенко подписал документ о выделении денег из бюджета.

Мы с Вами за это платим, а не Порошенко....
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23

Глава украинского государства Петр Порошенко призвал главу Укрпочты Игоря Смелянского пересмотреть свою зарплату. Об этом говорится на сайте президента Украины.


Видать не пересмотрел :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:23

anton_gms.
Материал "преподнесен" в предвыборной риторике.Дальше будет ещё "слаще".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:50

Re: Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...

  anton_gms написав:Не Порошенко выделил, а Порошенко подписал документ о выделении денег из бюджета.
Мы с Вами за это платим, а не Порошенко....

выборы же :)
и просил госчиновника пересмотреть свою зп. вообще жесть.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:21

Re: Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...

  Pegasmaster написав:выборы же
и просил госчиновника пересмотреть свою зп. вообще жесть.

Ну он ее и пересмотрит, вверх. Притом если что, скажет сами просили...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:40

  anton_gms написав:Не Порошенко выделил, а Порошенко подписал документ о выделении денег из бюджета.

Мы с Вами за это платим, а не Порошенко....


Напомнило.
У меня когда то начальник был, так вот когда людей забирали на сборы, курсы и оставалось менее 50%. В конце месяца он сам строчил служебную записку, в связи с тем, что поставленные на подразделение задачи выполнены несмотря на то, что в отделе 50% штатного, прошу выплатить мне любимому премию. :wink:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:54

  Pegasmaster написав:
  anton_gms написав:Не Порошенко выделил, а Порошенко подписал документ о выделении денег из бюджета.
Мы с Вами за это платим, а не Порошенко....

выборы же :)
и просил госчиновника пересмотреть свою зп. вообще жесть.

Всего то около 330 тис грн в месяц.На пересмотреть,если купюры по 100 грн ,уйдет около часа.(по секунде на купюру):) Прийти на полчаса до работы и еще на полчасика после работы задержаться.Дел-то.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:57

Re: Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...


Согласно декларации Cмелянского за 2017 год, его зарплата на посту гендиректора ПАО Укрпошта за год составила 3 млн 958 тыс. 541 грн


https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... y-zarplaty

Очевидно, у гендиректора маленькая зарплата, финансирование решили увеличить.
Если серьезно, то зп гендиректора составила в 2017 -м ( в 2018-м наверное больше, иначе-бы он уже уехал клубнику в Польше собирать) 0,8% от выделяемой суммы. Это очень некисло для такой структуры.
На очень маленьких фирмах (как правило продажа конечным потребителям) манагерам дают 3-5% от оборота, на фирмах побольше (дилерах) 1-3, на фирмах-дистрибьюторах (0,8-1). Это как правило помимо какой-то ставки. Тут мега-гига-супер-пупер-контора. Надо было ему себе 5% ставить. :mrgreen:
Вообще непонятно вот что - Укрпошта ПАО, каким боком к ней бюджет и президент имеет отношение?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:32

Еще одному "эффективному" менеджеру госкомпании будет чем обосновать свои заоблачные зарплату и бонус.

Коболев молодец, потому что тарифы для населения поднял в 8 раз.
Смелянский молодец - потому что выпросил из Бюджета 500 млн дотаций.

Такие они украинские Джеки Уэлчи :mrgreen:
zРадио
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