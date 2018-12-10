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Порошенко виділив 500 млн грн
на компенсацію збитків...

Порошенко виділив 500 млн грн на компенсацію збитків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:44

  sena_2008atp написав:anton_gms.
Материал "преподнесен" в предвыборной риторике.Дальше будет ещё "слаще".

Очень любят проголосовать за какой то очень громкий закон не в пользу народа, а потом наш гарант наложит вето. И будет типа молодцом. Победил зло.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 02:11

  tigr-uu написав:
  Pegasmaster написав:выборы же
и просил госчиновника пересмотреть свою зп. вообще жесть.

Ну он ее и пересмотрит, вверх. Притом если что, скажет сами просили...


Балабол как обычно.
ЗП пересматривать не надо, она ж к минималке кратно привязана,а та уже выросла и потому с НГ ЗП у начальника станет кратно больше.
EKO
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