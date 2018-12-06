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Нафтогаз цього року забезпечив
18% надходжень держбюджету

Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:53

Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету

Пропонуємо до обговорення:
За січень-листопад 2018 року НАК "Нафтогаз України" сплатила до державного бюджету 121,2 млрд гривень.

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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:45

Не нафтогаз обеспечил,а прибыль от тупого повышения тарифов на газ.Ничего связаного с эффективностью или экономией нафтогаз не придумал,просто содрали с налогоплательщиков.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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