За січень-листопад 2018 року НАК "Нафтогаз України" сплатила до державного бюджету 121,2 млрд гривень.
Дивися повний текст Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:53
Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету.
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:45
Не нафтогаз обеспечил,а прибыль от тупого повышения тарифов на газ.Ничего связаного с эффективностью или экономией нафтогаз не придумал,просто содрали с налогоплательщиков.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:21
И что еще важно отметить - это налоги, собранные со всех регионов в государственный бюджет.
Это уловка, призванная компенсировать центральной власти потери от "реформы" децентрализации.
Посредством высоких тарифов Нефтегаза Камбин прокручивает более 8% ВВП через себя - это и есть кормовая база для дерибана и удержания власти
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:27
Re: Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджет
Так субсидії хто виплачує - Нафтогаз чи бюджет?
Із 121 млрд половина на субсидії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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