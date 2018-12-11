Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету

Додано: Сер 12 гру, 2018 18:59

lapay написав: zРадио написав: Воот! Вы ж сами написали "половина". Это укладывается в определение "прокручивать через себя", которое использовал я. Воот! Вы ж сами написали "половина". Это укладывается в определение "прокручивать через себя", которое использовал я.

Від цієї половини треба ще відняти ПДВ за газ 25*200*20%=1 млрд доларів. Пенсії з чого підвищувати?

zРадио написав: Из исключения сделали правило - до 2013 года субсидии получали 1 млн домохозяйств, сегодня - 7 млн. При этом суммарные расходы домохозяйств на газ и тепло с учетом возвращаемых субсидий увеличились с 1% до 3% ВВП... Из исключения сделали правило - до 2013 года субсидии получали 1 млн домохозяйств, сегодня - 7 млн. При этом суммарные расходы домохозяйств на газ и тепло с учетом возвращаемых субсидий увеличились с 1% до 3% ВВП...

Споживання газу зменшилось і буде зменшуватись надалі. Капіталізьм. Хочете жити як в Польщі? Робіть реформи, як в Польщі. Від цієї половини треба ще відняти ПДВ за газ 25*200*20%=1 млрд доларів. Пенсії з чого підвищувати?Споживання газу зменшилось і буде зменшуватись надалі. Капіталізьм. Хочете жити як в Польщі? Робіть реформи, як в Польщі.

потребление на душу не снизилось

Вообще то Польша получает по 10 млрд евро ежегодно денег ЕС на модернизацию экономики. А до вступления - получила списание долгов на 50 млрд долларов и получила кредитов на 200 млрд долларов.Не нужно сводить все к "бережливым полякам", которые в отличие от "расточительных украинцев", якобы знают истинную ценность товаров и услуг. По ППС украинцы сегодня платят за газ больше поляков и столько же, сколько немцы.В 2013 году 46 млн населения потребляло 20 млрд кубов. В 2018 году 42 млн населения потребляет 18 млрд кубов (под населением подразумевается население, бюджетные организации и ТКЭ).И что вы хотели сказать? Возьмите пропорцию - в среднем. При том, что платить больше (значительно больше) стали как получатели субсидий, так и плательщики полного тарифа. И это я не о гривне говорю, а о долларе (гигакаллория тепла 2013 год - 24 доллара, 2018 - 58 долларов).Расточительство конечных потребителей - лживый миф власти. Теплопотери происходили и происходят на уровне государственной и коммунальной инфраструктуры, на которую от денег переплачивающих потребителей сегодня перепадает не больше, чем 5 лет назад (а иначе была бы видна экономия на средних величинах).