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Нафтогаз цього року забезпечив
18% надходжень держбюджету

Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:53

Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету

Пропонуємо до обговорення:
За січень-листопад 2018 року НАК "Нафтогаз України" сплатила до державного бюджету 121,2 млрд гривень.

Дивися повний текст Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:45

Не нафтогаз обеспечил,а прибыль от тупого повышения тарифов на газ.Ничего связаного с эффективностью или экономией нафтогаз не придумал,просто содрали с налогоплательщиков.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:21

  sena_2008atp написав:просто содрали с налогоплательщиков.


И что еще важно отметить - это налоги, собранные со всех регионов в государственный бюджет.

Это уловка, призванная компенсировать центральной власти потери от "реформы" децентрализации.

Посредством высоких тарифов Нефтегаза Камбин прокручивает более 8% ВВП через себя - это и есть кормовая база для дерибана и удержания власти
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:27

Re: Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджет

  zРадио написав:И что еще важно отметить - это налоги, собранные со всех регионов в государственный бюджет.

Это уловка, призванная компенсировать центральной власти потери от "реформы" децентрализации.

Посредством высоких тарифов Нефтегаза Камбин прокручивает более 8% ВВП через себя - это и есть кормовая база для дерибана и удержания власти

Так субсидії хто виплачує - Нафтогаз чи бюджет?
Із 121 млрд половина на субсидії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:07

  lapay написав:Із 121 млрд половина на субсидії.


Воот! Вы ж сами написали "половина". Это укладывается в определение "прокручивать через себя", которое использовал я.

Всегда выгодно быть перераспределителем средств. Власть от этой функции никогда добровольно не откажется, потому что всегда что-нибудь к рукам прилипнет.

Если посмотреть соседнюю статью о 14 млн бедствующих украинцев, станет очевидным, что построенная сегодня конструкция "завышенная базовая цена с массовой системой субсидий" является коррупционной и преследует цель ручного управления гигантским потоком денег, в то время, когда оптимальной была бы модель "экономически обоснованная цена с нишевой системой субсидий".

Из исключения сделали правило - до 2013 года субсидии получали 1 млн домохозяйств, сегодня - 7 млн. При этом суммарные расходы домохозяйств на газ и тепло с учетом возвращаемых субсидий увеличились с 1% до 3% ВВП...

Делайте выводы
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:16

Re: Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджет

  zРадио написав:Воот! Вы ж сами написали "половина". Это укладывается в определение "прокручивать через себя", которое использовал я.

Від цієї половини треба ще відняти ПДВ за газ 25*200*20%=1 млрд доларів. Пенсії з чого підвищувати?
  zРадио написав:Из исключения сделали правило - до 2013 года субсидии получали 1 млн домохозяйств, сегодня - 7 млн. При этом суммарные расходы домохозяйств на газ и тепло с учетом возвращаемых субсидий увеличились с 1% до 3% ВВП...

Споживання газу зменшилось і буде зменшуватись надалі. Капіталізьм. Хочете жити як в Польщі? Робіть реформи, як в Польщі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:59

  lapay написав:
  zРадио написав:Воот! Вы ж сами написали "половина". Это укладывается в определение "прокручивать через себя", которое использовал я.

Від цієї половини треба ще відняти ПДВ за газ 25*200*20%=1 млрд доларів. Пенсії з чого підвищувати?
  zРадио написав:Из исключения сделали правило - до 2013 года субсидии получали 1 млн домохозяйств, сегодня - 7 млн. При этом суммарные расходы домохозяйств на газ и тепло с учетом возвращаемых субсидий увеличились с 1% до 3% ВВП...

Споживання газу зменшилось і буде зменшуватись надалі. Капіталізьм. Хочете жити як в Польщі? Робіть реформи, як в Польщі.


Вообще то Польша получает по 10 млрд евро ежегодно денег ЕС на модернизацию экономики. А до вступления - получила списание долгов на 50 млрд долларов и получила кредитов на 200 млрд долларов.

https://economics.unian.net/finance/934 ... oschi.html

Не нужно сводить все к "бережливым полякам", которые в отличие от "расточительных украинцев", якобы знают истинную ценность товаров и услуг. По ППС украинцы сегодня платят за газ больше поляков и столько же, сколько немцы.

https://zn.ua/energy_market/roznichnye- ... 8491_.html

В 2013 году 46 млн населения потребляло 20 млрд кубов. В 2018 году 42 млн населения потребляет 18 млрд кубов (под населением подразумевается население, бюджетные организации и ТКЭ).

И что вы хотели сказать? Возьмите пропорцию - в среднем потребление на душу не снизилось. При том, что платить больше (значительно больше) стали как получатели субсидий, так и плательщики полного тарифа. И это я не о гривне говорю, а о долларе (гигакаллория тепла 2013 год - 24 доллара, 2018 - 58 долларов).

Расточительство конечных потребителей - лживый миф власти. Теплопотери происходили и происходят на уровне государственной и коммунальной инфраструктуры, на которую от денег переплачивающих потребителей сегодня перепадает не больше, чем 5 лет назад (а иначе была бы видна экономия на средних величинах).
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:04

  zРадио написав:Вообще то Польша получает по 10 млрд евро ежегодно денег ЕС на модернизацию экономики. А до вступления - получила списание долгов на 50 млрд долларов и получила кредитов на 200 млрд долларов.

https://economics.unian.net/finance/934 ... oschi.html

Взагалі-то Польща перейшла на ринкові тарифи задовго до вступу в ЄС, і субсидії виплачувались 5 років. Просто вони це зробили, коли газ був по 50 баксів, а не по 250. Так хто в цьому винен?

Не нужно сводить все к "бережливым полякам", которые в отличие от "расточительных украинцев", якобы знают истинную ценность товаров и услуг. По ППС украинцы сегодня платят за газ больше поляков и столько же, сколько немцы.

https://zn.ua/energy_market/roznichnye- ... 8491_.html

При чому тут ППС до енергоносіїв? Дешевий газ там, де його немає куди продати, а в нас його не вистачає.

В 2013 году 46 млн населения потребляло 20 млрд кубов. В 2018 году 42 млн населения потребляет 18 млрд кубов (под населением подразумевается население, бюджетные организации и ТКЭ).

Якісь цифри підозрілі. В держстаті за 2013 споживання населенням + ТЕЦ + ТЦ = 13,5+4,85+8,1=26,45 За 2016 рік та сама формула 9,3+3,3+5=18,1. Це не в мільярдах кубів, а в тисячах тон нафтового еквіваленту. Але нас цікавить відносне зменшення.
От іще:
За останні три роки бюджетні установи України, теплокомуненерго (ТКЕ) та населення на 6,02 млрд кубометрів або на 25% скоротили споживання газу.

https://prm.ua/za-ostanni-3-roki-nasele ... ub-metriv/
Дві третини цього відносного зменшення (на душу) за рахунок збільшення ціни.

Расточительство конечных потребителей - лживый миф власти. Теплопотери происходили и происходят на уровне государственной и коммунальной инфраструктуры, на которую от денег переплачивающих потребителей сегодня перепадает не больше, чем 5 лет назад (а иначе была бы видна экономия на средних величинах).

На субсидії особливо немає сенсу економіти. Я теж інколи відкриваю кватирки, бо немає регуляторів на батареях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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