За січень-листопад 2018 року НАК "Нафтогаз України" сплатила до державного бюджету 121,2 млрд гривень.
Дивися повний текст Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 12:53
Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету.
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:45
Не нафтогаз обеспечил,а прибыль от тупого повышения тарифов на газ.Ничего связаного с эффективностью или экономией нафтогаз не придумал,просто содрали с налогоплательщиков.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:21
И что еще важно отметить - это налоги, собранные со всех регионов в государственный бюджет.
Это уловка, призванная компенсировать центральной власти потери от "реформы" децентрализации.
Посредством высоких тарифов Нефтегаза Камбин прокручивает более 8% ВВП через себя - это и есть кормовая база для дерибана и удержания власти
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:27
Re: Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджет
Так субсидії хто виплачує - Нафтогаз чи бюджет?
Із 121 млрд половина на субсидії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:07
Воот! Вы ж сами написали "половина". Это укладывается в определение "прокручивать через себя", которое использовал я.
Всегда выгодно быть перераспределителем средств. Власть от этой функции никогда добровольно не откажется, потому что всегда что-нибудь к рукам прилипнет.
Если посмотреть соседнюю статью о 14 млн бедствующих украинцев, станет очевидным, что построенная сегодня конструкция "завышенная базовая цена с массовой системой субсидий" является коррупционной и преследует цель ручного управления гигантским потоком денег, в то время, когда оптимальной была бы модель "экономически обоснованная цена с нишевой системой субсидий".
Из исключения сделали правило - до 2013 года субсидии получали 1 млн домохозяйств, сегодня - 7 млн. При этом суммарные расходы домохозяйств на газ и тепло с учетом возвращаемых субсидий увеличились с 1% до 3% ВВП...
Делайте выводы
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:16
Re: Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджет
Від цієї половини треба ще відняти ПДВ за газ 25*200*20%=1 млрд доларів. Пенсії з чого підвищувати?
Споживання газу зменшилось і буде зменшуватись надалі. Капіталізьм. Хочете жити як в Польщі? Робіть реформи, як в Польщі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 18:59
Вообще то Польша получает по 10 млрд евро ежегодно денег ЕС на модернизацию экономики. А до вступления - получила списание долгов на 50 млрд долларов и получила кредитов на 200 млрд долларов.
Не нужно сводить все к "бережливым полякам", которые в отличие от "расточительных украинцев", якобы знают истинную ценность товаров и услуг. По ППС украинцы сегодня платят за газ больше поляков и столько же, сколько немцы.
В 2013 году 46 млн населения потребляло 20 млрд кубов. В 2018 году 42 млн населения потребляет 18 млрд кубов (под населением подразумевается население, бюджетные организации и ТКЭ).
И что вы хотели сказать? Возьмите пропорцию - в среднем потребление на душу не снизилось. При том, что платить больше (значительно больше) стали как получатели субсидий, так и плательщики полного тарифа. И это я не о гривне говорю, а о долларе (гигакаллория тепла 2013 год - 24 доллара, 2018 - 58 долларов).
Расточительство конечных потребителей - лживый миф власти. Теплопотери происходили и происходят на уровне государственной и коммунальной инфраструктуры, на которую от денег переплачивающих потребителей сегодня перепадает не больше, чем 5 лет назад (а иначе была бы видна экономия на средних величинах).
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:04
Взагалі-то Польща перейшла на ринкові тарифи задовго до вступу в ЄС, і субсидії виплачувались 5 років. Просто вони це зробили, коли газ був по 50 баксів, а не по 250. Так хто в цьому винен?
При чому тут ППС до енергоносіїв? Дешевий газ там, де його немає куди продати, а в нас його не вистачає.
Якісь цифри підозрілі. В
От іще:
Дві третини цього відносного зменшення (на душу) за рахунок збільшення ціни.
На субсидії особливо немає сенсу економіти. Я теж інколи відкриваю кватирки, бо немає регуляторів на батареях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:45
Инфраструктура у Польши более современная - вот я к чему. Помощь они направляют на капитальное строительство, а не воровство и проедание. Некорректно сравнивать конечных потребителей при абсолютно разном внешнем окружении.
Очень даже причем - Германия импортирует газ дешевле, чем мы, а продает конечному потребителю - дороже и с меньшей маржей. Почему? Да потому что труд и все, что с ним связано, там в 15 раз дороже, чем у нас. Вот вам и разница цен на одинаковую услугу - тепло.
Стоп-стоп-стоп, прекратите заливать о том, что украинцам и форточку открывать теперь нельзя! Энергоэффективность вообще не про это. Скандинавы при более низких температурах потребляют меньше газа (или других энергоресурсов) не потому, что не проветривают помещения, или держат некомфортную температуру, а потому что не отапливают нежилую площадь и меньше теряют на всей цепочке производства и поставки.
"Европейские" 17 градусов в помещениях при заколоченных наглухо форточках - это, повторюсь, лживый миф власти в оправдание происходящего газового беспредела. Ничего подобного там нет - я в среднем в разных странах Европы провожу 2 месяца в году (командировки). Ни в домах, ни в гостиницах, ни в офисах температуры ниже 20 градусов по ощущениям я не встречал.
PS: по цифрам не могу вам сейчас возразить - с телефона. Постараюсь сделать позже. Но вы и без них знаете, что газ, бензин, еда - это неэластичные товары, потребление которых не падает пропорционально росту цены. В лучшем случае падает на четверть-треть от роста цены, в худшем - вообще не меняется.
И инструмент завышения цены не может быть использован в оправдание мотивации экономить. Давайте тогда экономить потребление шоколада спец. налогом на какао - Украина его вообще не выращивает, 100% импорт. Вот все порадуются, а Президент особенно
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:24
Re: Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджет
Вони енергетичну реформу почали з переходу ТЦ з дорогого вітчизняного вугілля на дешевий імпортний газ. І, чомусь, шахтарів ніхто не пожалів. Капіталізьм. Хто хоче європейську допомогу, той функціювання держуправління і судову систему повинен дотягнути до європейського рівня. Ці роблять. Наступні - сильно сумніваюсь.
Це вони промисловим продають трохи дешевше, а пересічним... В нас ціни на електроенергію для промисловості теж трохи дорожче, ніж в сусідів. А чому? А тому що для пересічних дешевша. Не буває довготривалих економічних фокусів з перевернутими тарифами. Капіталізьм все одно переможе.
Тому що в них немає совкових вікон, дверей і стін, а самі продвинуті мають примусову вентиляцію з теплообміном.
Немає ніякого завищення цін, є ринок і ринкові ціни, ринкові правила гри. Ми до цього поступово йдемо, і щей процес не зупинять ніякі популісти, бо Боржок!, який треба віддавати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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