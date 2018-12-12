Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету

Додано: Сер 12 гру, 2018 20:45

lapay написав: Взагалі-то Польща перейшла на ринкові тарифи задовго до вступу в ЄС, і субсидії виплачувались 5 років. Просто вони це зробили, коли газ був по 50 баксів, а не по 250. Так хто в цьому винен?

Взагалі-то Польща перейшла на ринкові тарифи задовго до вступу в ЄС, і субсидії виплачувались 5 років. Просто вони це зробили, коли газ був по 50 баксів, а не по 250. Так хто в цьому винен?

lapay написав: При чому тут ППС до енергоносіїв? Дешевий газ там, де його немає куди продати, а в нас його не вистачає.

При чому тут ППС до енергоносіїв? Дешевий газ там, де його немає куди продати, а в нас його не вистачає.

lapay написав: На субсидії особливо немає сенсу економіти. Я теж інколи відкриваю кватирки, бо немає регуляторів на батареях. На субсидії особливо немає сенсу економіти. Я теж інколи відкриваю кватирки, бо немає регуляторів на батареях.

Инфраструктура у Польши более современная - вот я к чему. Помощь они направляют на капитальное строительство, а не воровство и проедание. Некорректно сравнивать конечных потребителей при абсолютно разном внешнем окружении.Очень даже причем - Германия импортирует газ дешевле, чем мы, а продает конечному потребителю - дороже и с меньшей маржей. Почему? Да потому что труд и все, что с ним связано, там в 15 раз дороже, чем у нас. Вот вам и разница цен на одинаковую услугу - тепло.Стоп-стоп-стоп, прекратите заливать о том, что украинцам и форточку открывать теперь нельзя! Энергоэффективность вообще не про это. Скандинавы при более низких температурах потребляют меньше газа (или других энергоресурсов) не потому, что не проветривают помещения, или держат некомфортную температуру, а потому что не отапливают нежилую площадь и меньше теряют на всей цепочке производства и поставки."Европейские" 17 градусов в помещениях при заколоченных наглухо форточках - это, повторюсь, лживый миф власти в оправдание происходящего газового беспредела. Ничего подобного там нет - я в среднем в разных странах Европы провожу 2 месяца в году (командировки). Ни в домах, ни в гостиницах, ни в офисах температуры ниже 20 градусов по ощущениям я не встречал.PS: по цифрам не могу вам сейчас возразить - с телефона. Постараюсь сделать позже. Но вы и без них знаете, что газ, бензин, еда - это неэластичные товары, потребление которых не падает пропорционально росту цены. В лучшем случае падает на четверть-треть от роста цены, в худшем - вообще не меняется.И инструмент завышения цены не может быть использован в оправдание мотивации экономить. Давайте тогда экономить потребление шоколада спец. налогом на какао - Украина его вообще не выращивает, 100% импорт. Вот все порадуются, а Президент особенно