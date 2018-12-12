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Нафтогаз цього року забезпечив
18% надходжень держбюджету

Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:17

  lapay написав:, є ринок і ринкові ціни, ринкові правила гри. Ми до цього поступово йдемо

Нет их.
Вот когда прийдём, тогда будут.

Как могут быть рыночные цены и рыночные правила, когда их нет и к ним только идём? :)

Ну а "сбор" денег с населения через монополию и жёсткое госрегулирование с целью прийти к будущему рынку, очень напоминает комиссаров с маузерами, собирающих с целью прийти к будущему коммунизму :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:43

Re: Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджет

  detroytred написав:Нет их.
Вот когда прийдём, тогда будут.

Как могут быть рыночные цены и рыночные правила, когда их нет и к ним только идём?

Приватні виробники видобули 4 млрд кубів газу, продають по ринковим цінам, їм ніхто не вказує ціну продажу, наприклад:
Ціна та порядок розрахунків.

Відповідно до ч.2 ст.12 Закону України «Про ринок природного газу», постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом. Зважаючи на викладене, ціна на природний газ та порядок розрахунків за спожитий газ встановлюється сторонами в Договорі(посилання).

Почитайте цей Договір, там за перебор газу передбачені штрафні санкції. Тобто, покупців вагон і возик.
Ну а "сбор" денег с населения через монополию и жёсткое госрегулирование с целью прийти к будущему рынку, очень напоминает комиссаров с маузерами, собирающих с целью прийти к будущему коммунизму :lol:

Боюсь, що після ринкових цін, будете згадувати цих комісарів з маузерами з ностальгією. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:49

sena_2008atp
Не нафтогаз обеспечил,а прибыль от тупого повышения тарифов на газ.Ничего связаного с эффективностью или экономией нафтогаз не придумал,просто содрали с налогоплательщиков.
Вы намекаете что очередную премию по итогам года давать не стоит? :mrgreen:
Molchyn
 
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