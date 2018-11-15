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Насіров: я продовжу роботу в ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:18
Пропонуємо до обговорення:
Роман Насіров твердо налаштований на повернення на роботу.
Дивися повний текст Насіров: я продовжу роботу в ДФС
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R2
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:18
Вопиющая наглость и бред... да его расстрелять необходимо.
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magneet
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24
Да здравстуют наши суды - самые гуманные суды в мире! (с)
А как здоровье? Ему позволит занимать должность то?
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Omega
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:27
Omega написав:
Да здравстуют наши суды - самые гуманные суды в мире! (с)
А как здоровье? Ему позволит занимать должность то?
..а он клетчатое одеяльце видать с собой таскает постоянно!!.. на всяк випадок...
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maestro71
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:13
Хто б сомнівався. Від корита їх можна забрати лише ногами вперед.
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649Sasha
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:52
Відпочив, здоров'я поправив, тепер можна із новими силами далі служити народу. Чи буде колись порядок і справедливість у цій країні?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 17:03
649Sasha написав:
їх можна забрати лише ногами вперед
Супрунша назвала это пережитками.
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sal
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