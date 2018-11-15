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Насіров: я продовжу
роботу в ДФС

Насіров: я продовжу роботу в ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:18

Насіров: я продовжу роботу в ДФС

Пропонуємо до обговорення:
Роман Насіров твердо налаштований на повернення на роботу.

Дивися повний текст Насіров: я продовжу роботу в ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:18

Вопиющая наглость и бред... да его расстрелять необходимо.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24

Да здравстуют наши суды - самые гуманные суды в мире! (с)
А как здоровье? Ему позволит занимать должность то?
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:27

  Omega написав:Да здравстуют наши суды - самые гуманные суды в мире! (с)
А как здоровье? Ему позволит занимать должность то?



..а он клетчатое одеяльце видать с собой таскает постоянно!!.. на всяк випадок... :) :mrgreen:
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:56

maestro71
а он клетчатое одеяльце видать с собой таскает постоянно

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Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:13

Хто б сомнівався. Від корита їх можна забрати лише ногами вперед.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:52

Відпочив, здоров'я поправив, тепер можна із новими силами далі служити народу. Чи буде колись порядок і справедливість у цій країні?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:03

Re: ноги Насірова

  649Sasha написав:їх можна забрати лише ногами вперед

Супрунша назвала это пережитками.
sal
 
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