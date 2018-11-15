Насіров: я продовжу роботу в ДФС
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:18
Пропонуємо до обговорення:
Роман Насіров твердо налаштований на повернення на роботу.
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Насіров: я продовжу роботу в ДФС
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R2
Робот новин
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:18
Вопиющая наглость и бред... да его расстрелять необходимо.
magneet
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24
Да здравстуют наши суды - самые гуманные суды в мире! (с)
А как здоровье? Ему позволит занимать должность то?
Omega
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:27
Omega написав:
Да здравстуют наши суды - самые гуманные суды в мире! (с)
А как здоровье? Ему позволит занимать должность то?
..а он клетчатое одеяльце видать с собой таскает постоянно!!.. на всяк випадок...
maestro71
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:13
Хто б сомнівався. Від корита їх можна забрати лише ногами вперед.
649Sasha
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:52
Відпочив, здоров'я поправив, тепер можна із новими силами далі служити народу. Чи буде колись порядок і справедливість у цій країні?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Додано: Сер 12 гру, 2018 17:03
649Sasha написав:
їх можна забрати лише ногами вперед
Супрунша назвала это пережитками.
sal
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:15
Еще один "легетимный"
осталось теперь януковича вернуть в должность - как результат 5-ти лет жития по-новому - ну до марта еще время есть у "реформаторов"
Surfer
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:26
Surfer написав:
ну до марта еще время есть у "реформаторов"
до марта можно еще много наворотить.. уже вон сейчас "март" перенести или вообще отменить хотят.
Джон
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