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Насіров: я продовжу роботу в ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:56
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:07
ВСЕ ПРОДАЄТЬСЯ І ВСЕ КУПУЄТЬСЯ І СУД ТЕЖ!
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