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Насіров: я продовжу
роботу в ДФС

Насіров: я продовжу роботу в ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:56

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РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:07

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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:36

  Джон написав:
  Surfer написав:ну до марта еще время есть у "реформаторов"
до марта можно еще много наворотить.. уже вон сейчас "март" перенести или вообще отменить хотят.

А после марта наступит благодать?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:47

Интересно, такоe в частной компании возможно?
Работника уволили, а он восстановился и "работает"?
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:21

Re: Насіров: я продовжу роботу в ДФС

  sergnemo68 написав:А после марта наступит благодать?

а как же, придёт какая-то "другая власть", которой раньше не было и всех теперешних накажет, коммуналку порежет в 2 или 4 раза, ну и всему народу по евробляхе даст и отменит все налоги. а еще войну прекратит и вернет крым и донбасс.
короче, смотрите телевизор, там вам расскажут. (сарказм)
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:04

  Surfer написав:Еще один "легетимный"
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ruvex
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1
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:26

Re: Насіров: я продовжу роботу в ДФС

  sergnemo68 написав:А после марта наступит благодать?
А это смотря как март пройдет)
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:27

Re: Насіров: я продовжу роботу в ДФС

  Pegasmaster написав:а еще войну прекратит и вернет крым и донбасс.
ну один уже 4-й год прекращает и возвращает.
Джон
 
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