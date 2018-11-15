Насіров: я продовжу роботу в ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:56
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:07
ВСЕ ПРОДАЄТЬСЯ І ВСЕ КУПУЄТЬСЯ І СУД ТЕЖ!
vovaplus
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Додано: Чет 13 гру, 2018 08:36
Джон написав: Surfer написав:
ну до марта еще время есть у "реформаторов"
до марта можно еще много наворотить.. уже вон сейчас "март" перенести или вообще отменить хотят.
А после марта наступит благодать?
sergnemo68
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Додано: Чет 13 гру, 2018 10:47
Интересно, такоe в частной компании возможно?
Работника уволили, а он восстановился и "работает"?
vetalok
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Додано: Чет 13 гру, 2018 14:21
sergnemo68 написав:
А после марта наступит благодать?
а как же, придёт какая-то "другая власть", которой раньше не было и всех теперешних накажет, коммуналку порежет в 2 или 4 раза, ну и всему народу по евробляхе даст и отменит все налоги. а еще войну прекратит и вернет крым и донбасс.
короче, смотрите телевизор, там вам расскажут. (сарказм)
Pegasmaster
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:04
Surfer написав:
Еще один "легетимный"
Специальный агент под прикрытием.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:26
sergnemo68 написав:
А после марта наступит благодать?
А это смотря как март пройдет)
Джон
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:27
Pegasmaster написав:
а еще войну прекратит и вернет крым и донбасс.
ну один уже 4-й год прекращает и возвращает.
Джон
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