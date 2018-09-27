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З банку депутата Жеваго незаконно вивели майже 5 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:43
Пропонуємо до обговорення:
У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомили, що посадові особи банку «Фінанси та кредит», що належить позафракційному депутату Костянтину Жеваго, перед його банкрутством вивели близько 5 мільярдів гривень, надавши кредити низці компаній.
Дивися повний текст З банку депутата Жеваго незаконно вивели майже 5 млрд грн — Фонд гарантування
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:43
Ну незаконно - это может решить только суд. А суд у нас самый гуманный, доказал Насиров...
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Molchyn
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