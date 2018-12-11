RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З січня 2019 року змінять
систему перевірок бізнесу

З січня 2019 року змінять систему перевірок бізнесу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:46

З січня 2019 року змінять систему перевірок бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Більше не буде перевірок за формальним принципом. Тепер головний критерій – безпечний бізнес для людей.

Дивися повний текст З січня 2019 року змінять систему перевірок бізнесу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86119
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:46

Теперь главный критерий – безопасный бизнес для людей
Это как? С маски шоу? Дают время деньжат накопить на оплату штрафов.
Когда кровосисю поставили премьером, мне рассказывали как он раньше зверствовал с проверками на предприятиях. Чтобы ты не делал, все равно найдет куда штраф прилепить.
p_a_l
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, Вкладчик1234 і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету
R2 » Сер 12 гру, 2018 12:53
5 72
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 16:16
lapay
Нафтогаз цього року забезпечив 18% надходжень держбюджету
R2 » Сер 12 гру, 2018 12:53
0 16
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:53
R2
Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...
R2 » П'ят 14 вер, 2018 18:40
7 732
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 00:53
jasha95

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65064)
12.12.2018 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.