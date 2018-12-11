Більше не буде перевірок за формальним принципом. Тепер головний критерій – безпечний бізнес для людей.
Дивися повний текст З січня 2019 року змінять систему перевірок бізнесу.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:46
З січня 2019 року змінять систему перевірок бізнесу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З січня 2019 року змінять систему перевірок бізнесу.
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:46
Теперь главный критерий – безопасный бизнес для людей
Это как? С маски шоу? Дают время деньжат накопить на оплату штрафов.
Когда кровосисю поставили премьером, мне рассказывали как он раньше зверствовал с проверками на предприятиях. Чтобы ты не делал, все равно найдет куда штраф прилепить.
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