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Соціальну допомогу в Україні
контролюватиме нова служба

Соціальну допомогу в Україні контролюватиме нова служба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:16

Соціальну допомогу в Україні контролюватиме нова служба

Пропонуємо до обговорення:
Нова служба створюється, щоб контролювати надання соціальної допомоги.

Дивися повний текст Соціальну допомогу в Україні контролюватиме нова служба.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:16

Для субсидий. В интернете есть все базы, проверяйте, а так деребан.
Grisha1
 
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