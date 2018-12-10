Нова служба створюється, щоб контролювати надання соціальної допомоги.
Дивися повний текст Соціальну допомогу в Україні контролюватиме нова служба.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:16
Соціальну допомогу в Україні контролюватиме нова служба
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Соціальну допомогу в Україні контролюватиме нова служба.
Зараз переглядають цей форум: ceba, Google Adsense [Bot], Вкладчик1234 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|