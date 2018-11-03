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Дохідність гривневих
депозитів зросла

Дохідність гривневих депозитів зросла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:18

Дохідність гривневих депозитів зросла

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.

Дивися повний текст Дохідність гривневих депозитів зросла.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:18

Где она выросла? В прихвате как было 14.5 максимум, так и осталось.
Grisha1
 
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