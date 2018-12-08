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Київ закриває програму "Картка киянина" - що буде з пільгами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:22
Пропонуємо до обговорення:
Київська влада не має наміру продовжувати договори з підрядниками.
Дивися повний текст Київ закриває програму \"Картка киянина\" - що буде з пільгами
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:22
давайте делать ничего не делая?...
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