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Київ закриває програму "Картка
киянина" - що буде з пільгами

Київ закриває програму "Картка киянина" - що буде з пільгами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:22

Київ закриває програму "Картка киянина" - що буде з пільгами

Пропонуємо до обговорення:
Київська влада не має наміру продовжувати договори з підрядниками.

Дивися повний текст Київ закриває програму \"Картка киянина\" - що буде з пільгами.
R2
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давайте делать ничего не делая?...
Cler
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в очередной раз поменяют шило на мыло... :)
Тракторист
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