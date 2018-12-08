Київська влада не має наміру продовжувати договори з підрядниками.
Дивися повний текст Київ закриває програму \"Картка киянина\" - що буде з пільгами.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:22
Київ закриває програму "Картка киянина" - що буде з пільгами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ закриває програму \"Картка киянина\" - що буде з пільгами.
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:46
Зато программа "Чем занять пенсионеров" продолжается. Видимо для новой программы пенсионерам снова необходимо будет пройти регистрацию? Не может же быть у нас в стране просто?
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