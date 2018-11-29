RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін схвалив угоду з
Грузією про режим перетину...

Кабмін схвалив угоду з Грузією про режим перетину...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:23

Кабмін схвалив угоду з Грузією про режим перетину...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України схвалив угоду про взаємне скасування візових вимог і перетин громадянами України та Грузії спільного кордону за ID-картками.

Дивися повний текст Кабмін схвалив угоду з Грузією про режим перетину кордону за ID-картками.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86120
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:24

кому нужный ID-карты? кстати, кто не в курсе по ним нельзя будет проголосовать на выборах...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 15.07.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:13

Интересно,а у нас выпускают через границу по ID-карте?Зачем тогда иметь два документа с собой?
borzol
 
Повідомлень: 77
З нами з: 10.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко схвалив зміни до Податкового кодексу
R2 » Пон 10 гру, 2018 13:52
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 13:52
Конрад Карлович
Кабмін пропонує змінити систему нарахування ЄСВ для... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 14 лис, 2018 16:35
46 2279
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 23:46
galex
Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто на...
R2 » Сер 28 лис, 2018 15:41
6 770
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 15:19
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65074)
12.12.2018 17:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.