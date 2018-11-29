Кабінет Міністрів України схвалив угоду про взаємне скасування візових вимог і перетин громадянами України та Грузії спільного кордону за ID-картками.
Дивися повний текст Кабмін схвалив угоду з Грузією про режим перетину кордону за ID-картками.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:23
Кабмін схвалив угоду з Грузією про режим перетину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив угоду з Грузією про режим перетину кордону за ID-картками.
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:24
кому нужный ID-карты? кстати, кто не в курсе по ним нельзя будет проголосовать на выборах...
Додано: Сер 12 гру, 2018 17:13
Интересно,а у нас выпускают через границу по ID-карте?Зачем тогда иметь два документа с собой?
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