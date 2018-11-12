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Сбербанк вирішив обрізати назву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:32
Пропонуємо до обговорення:
За словами глави Сбербанку РФ Германа Грефа, керівництво банку розглядає можливість зміни назви - виключивши слово «банк».
Дивися повний текст Сбербанк вирішив обрізати назву
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:32
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