За словами глави Сбербанку РФ Германа Грефа, керівництво банку розглядає можливість зміни назви - виключивши слово «банк».
Дивися повний текст Сбербанк вирішив обрізати назву.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:32
Сбербанк вирішив обрізати назву
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сбербанк вирішив обрізати назву.
Додано: Сер 12 гру, 2018 17:44
он хочет отключателей свифта обмануть, они будут отключать сбербанк роиси, а они уже просто сбер, так и будут оттягивать конец...
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:35
Re: Сбербанк вирішив обрізати назву
как конец не оттягивай - но обрезание не поможет - только еще короче получится. Ведь давно известно что пятиконечная звезда - это обрезанная шестиконечная. Или, как сказала бы одна новобрачная, "я слышала конечно про обрезание - но не до такой же степени .." В общем, так спрятать "концы , или то что от них осталось, в воду" у них не получится.
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