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"Київводоканал" просить
оплатити рахунки за воду, не...

"Київводоканал" просить оплатити рахунки за воду, не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40

"Київводоканал" просить оплатити рахунки за воду, не...

Пропонуємо до обговорення:
"Київводоканал" звернувся до мешканців столиці з проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства.

Дивися повний текст \"Київводоканал\" просить оплатити рахунки за воду, не чекаючи на платіжку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40

вообще-то потребители должны оплачивать счета в течении 10 дней после их получения...
Cler
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