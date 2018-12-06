"Київводоканал" звернувся до мешканців столиці з проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40
"Київводоканал" просить оплатити рахунки за воду, не...
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Дивися повний текст \"Київводоканал\" просить оплатити рахунки за воду, не чекаючи на платіжку.
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40
вообще-то потребители должны оплачивать счета в течении 10 дней после их получения...
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