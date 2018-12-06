"Київводоканал" звернувся до мешканців столиці з проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40
"Київводоканал" просить оплатити рахунки за воду, не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київводоканал\" просить оплатити рахунки за воду, не чекаючи на платіжку.
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:40
вообще-то потребители должны оплачивать счета в течении 10 дней после их получения...
Додано: Сер 12 гру, 2018 17:48
Вопрос не совсем по теме "Напишите,какая цена 1куба холодной воды в регионах?"В Харьковском районе Харьковской области 23.072гр.
Додано: Сер 12 гру, 2018 17:58
sena_2008atp Киевская обл. Киево-святошинский р-н. Холодная-17,11 грн./м*3, сток-14,9 грн./м*3=32,01 грн./м*3
Додано: Сер 12 гру, 2018 18:08
Каким образом? Ну теоретически конечно можно внести показания 31 го и тут же оплатить. Но... Во первых думаю есть что делать в новогоднюю ночь кроме как платить, а во вторых платёж всё равно не пройдёт 31го. Так что как ни крути не получится. К тому же нужно же увидеть сумму, а эти тормоза не показывают сумму до 10 числа. Сделайте нормальный сайт, как у Киевэнерго и после этого уже просите.
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