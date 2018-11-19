1 березня 2019 року, потім 1 березня кожного наступного року буде проводитися автоматичне осучаснення всіх пенсій.
Дивися повний текст Пенсійні виплати після перерахунку збільшаться на суму від 17% до 40% - віце-прем'єр.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:11
Пенсійні виплати після перерахунку збільшаться на суму...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійні виплати після перерахунку збільшаться на суму від 17% до 40% - віце-прем'єр.
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:12
В більшості не військовим, а ТРУТНЯМ МУСОРСЬКІМ, що в 2007-2010 роках здриснули на пенсію по зеківській постанові, маючи 12,5 років вислуги в погонах, а загального трудового стажу 20 років
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:30
Re: Пенсійні виплати після перерахунку збільшаться на суму..
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