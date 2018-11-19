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Пенсійні виплати після перерахунку
збільшаться на суму...

Пенсійні виплати після перерахунку збільшаться на суму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:11

Пенсійні виплати після перерахунку збільшаться на суму...

Пропонуємо до обговорення:
1 березня 2019 року, потім 1 березня кожного наступного року буде проводитися автоматичне осучаснення всіх пенсій.

Дивися повний текст Пенсійні виплати після перерахунку збільшаться на суму від 17% до 40% - віце-прем'єр.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:12

В більшості не військовим, а ТРУТНЯМ МУСОРСЬКІМ, що в 2007-2010 роках здриснули на пенсію по зеківській постанові, маючи 12,5 років вислуги в погонах, а загального трудового стажу 20 років
interwood2012
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:30

Re: Пенсійні виплати після перерахунку збільшаться на суму..

  interwood2012 написав:В більшості не військовим, а ТРУТНЯМ МУСОРСЬКІ

Согласен еще в 2013 году у меня отец полкан с 33+ года службы чернобылец 2 группы и инвалид, получал все про все около 3200 грн а полицай майор на пенсии 20лет еле вытянул тогда и 6700 получал.. это при долларе еще в 8 грн ...
Джон
 
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