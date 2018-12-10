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Голова НКРЕКП обіцяє населенню
не підвищувати тарифи на...

Голова НКРЕКП обіцяє населенню не підвищувати тарифи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:23

Голова НКРЕКП обіцяє населенню не підвищувати тарифи на...

Пропонуємо до обговорення:
Коментуючи розгляд питань встановлення тарифів на тепло, голова НКРЕКП зазначила, що Комісією були прийняті виважені рішення.

Дивися повний текст Голова НКРЕКП обіцяє населенню не підвищувати тарифи на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:23

Значит 100% поднимут((. Харант тоже обещал не то что поднять но и понизить цены на газ.. а что имеем?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:18

Эту главу НКРЭКУ сменить дело трех минут. А потом как всегда. Это не я, это все он (она).
rotator
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