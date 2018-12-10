Коментуючи розгляд питань встановлення тарифів на тепло, голова НКРЕКП зазначила, що Комісією були прийняті виважені рішення.
Дивися повний текст Голова НКРЕКП обіцяє населенню не підвищувати тарифи на електроенергію.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:23
Голова НКРЕКП обіцяє населенню не підвищувати тарифи на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова НКРЕКП обіцяє населенню не підвищувати тарифи на електроенергію.
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:23
Значит 100% поднимут((. Харант тоже обещал не то что поднять но и понизить цены на газ.. а что имеем?
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:18
Эту главу НКРЭКУ сменить дело трех минут. А потом как всегда. Это не я, это все он (она).
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