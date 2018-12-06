Закон про воєнний стан набув чинності 28 листопада
Дивися повний текст Кабмін затвердив план заходів щодо воєнного стану.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:35
Кабмін затвердив план заходів щодо воєнного стану
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін затвердив план заходів щодо воєнного стану.
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:35
В этом все наше управление государственное: ввели ВП на 30 дней, из которых 14 дней согласовывали план действий)))
Додано: Сер 12 гру, 2018 19:52
Galasha Государю виднее- не холопское это дело, мужей державных обсуждать
Савченко Так!
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:13
Вы не понимаете. Если только через две недели разродились, то к окончанию военного положения никто ничего сделать определенное кабмином не успеет. Соответственно, военное положение будет продлено на срок до выполнения решений кабмина. Все просто.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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