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Кабмін затвердив план
заходів щодо воєнного стану

Кабмін затвердив план заходів щодо воєнного стану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:35

Кабмін затвердив план заходів щодо воєнного стану

Пропонуємо до обговорення:
Закон про воєнний стан набув чинності 28 листопада

Дивися повний текст Кабмін затвердив план заходів щодо воєнного стану.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:35

В этом все наше управление государственное: ввели ВП на 30 дней, из которых 14 дней согласовывали план действий)))
Galasha
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:52

Galasha Государю виднее- не холопское это дело, мужей державных обсуждать
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:13

Вы не понимаете. Если только через две недели разродились, то к окончанию военного положения никто ничего сделать определенное кабмином не успеет. Соответственно, военное положение будет продлено на срок до выполнения решений кабмина. Все просто.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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