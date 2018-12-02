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Єврокомісія почала антимонопольне
розслідування щодо...

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:07

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія оголосила в середу, 12 грудня, про початок поглибленого розслідування у справі про придбання компанією Vodafone активів телекомунікаційної компанії Liberty global's в Німеччині, Угорщині, Румунії та Чеській Республіці.

Дивися повний текст Єврокомісія почала антимонопольне розслідування щодо Vodafone.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:07

Какая бы комиссия у нас бы занялась монополистами.
rotator
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