Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...

Додано: Сер 12 гру, 2018 22:33

"Пенсия", для украинца уходит в небытиё.

Отсюда для квалифицированных рабочих, врачей, учителей, инженеров остаётся один путь: бежать в те страны, где существует "социальная политика."

И труд реально оценивается.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.