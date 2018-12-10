Пенсійний вік буде підвищуватися разом із зростанням тривалості життя.
Дивися повний текст Україні не уникнути підвищення пенсійного віку — Світовий банк.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:36
Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні не уникнути підвищення пенсійного віку — Світовий банк.
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:36
в 60 лет человек с 1 января 2018 может выйти на пенсию только если у него есть трудовой стаж 25 лет и более, из-за чего несколько милионов украинцев смогут выйти на пенсию только в 63, а некоторые даже в 65 лет...
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:29
Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
Єдине корисне, що зробив для свого народу кремлівський упир - пенсійна реформа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:25
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:28
Президенты меняются, а пидкращення продолжаются. Уже начинаю скучать за одним любителем золотых батонов и унитазов.
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