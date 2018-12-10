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Україні не уникнути підвищення
пенсійного віку —...

Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:36

Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний вік буде підвищуватися разом із зростанням тривалості життя.

Дивися повний текст Україні не уникнути підвищення пенсійного віку — Світовий банк.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:36

в 60 лет человек с 1 января 2018 может выйти на пенсию только если у него есть трудовой стаж 25 лет и более, из-за чего несколько милионов украинцев смогут выйти на пенсию только в 63, а некоторые даже в 65 лет...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:29

Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...

Єдине корисне, що зробив для свого народу кремлівський упир - пенсійна реформа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:24

Готовят паству к очередному повышению пенсионного возраста.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:25

  lapay написав:Єдине корисне, що зробив для свого народу кремлівський упир - пенсійна реформа.

Это вы о ком сейчас?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:28

  Тракторист написав:в 60 лет человек с 1 января 2018 может выйти на пенсию только если у него есть трудовой стаж 25 лет и более, из-за чего несколько милионов украинцев смогут выйти на пенсию только в 63, а некоторые даже в 65 лет...

Президенты меняются, а пидкращення продолжаются. Уже начинаю скучать за одним любителем золотых батонов и унитазов.
nalim
 
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