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Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:36
Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний вік буде підвищуватися разом із зростанням тривалості життя.
Дивися повний текст Україні не уникнути підвищення пенсійного віку — Світовий банк
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R2
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:36
в 60 лет человек с 1 января 2018 может выйти на пенсию только если у него есть трудовой стаж 25 лет и более, из-за чего несколько милионов украинцев смогут выйти на пенсию только в 63, а некоторые даже в 65 лет...
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Тракторист
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:29
Єдине корисне, що зробив для свого народу кремлівський упир - пенсійна реформа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:24
Готовят паству к очередному повышению пенсионного возраста.
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nalim
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:25
lapay написав:
Єдине корисне, що зробив для свого народу кремлівський упир - пенсійна реформа.
Это вы о ком сейчас?
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nalim
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:28
Тракторист написав:
в 60 лет человек с 1 января 2018 может выйти на пенсию только если у него есть трудовой стаж 25 лет и более, из-за чего несколько милионов украинцев смогут выйти на пенсию только в 63, а некоторые даже в 65 лет...
Президенты меняются, а пидкращення продолжаются. Уже начинаю скучать за одним любителем золотых батонов и унитазов.
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nalim
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:07
nalim написав: Тракторист написав:
в 60 лет человек с 1 января 2018 может выйти на пенсию только если у него есть трудовой стаж 25 лет и более, из-за чего несколько милионов украинцев смогут выйти на пенсию только в 63, а некоторые даже в 65 лет...
Президенты меняются, а пидкращення продолжаются. Уже начинаю скучать за одним любителем золотых батонов и унитазов.
я так с 2014 грущу
Вите надо выйти!
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sequence
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:27
Чего вы скиглите?
Пенсионный возраст будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни.
Запланировали рост продолжительности жизни! Что плохого?
Востаннє редагувалось Molchyn
в Чет 13 гру, 2018 11:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:31
Molchyn написав:
Чего вы скиглите?
Пенсионный возраст будет повышаться вместе с ростом продолжительности жизни.
Запланировали рост продолжительности жизни! Что плохого?
Главное - дожить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:33
Вкладчик1234
Жить будем вечно! Первая страна в мире!
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Molchyn
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