. А можно так: "Всемирный банк предложил украинским пенсионерам вечность!"Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:48
Самое главное как подать новость! Вот можно по зрадофильски
. А можно так: "Всемирный банк предложил украинским пенсионерам вечность!"
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:05
ага. Мы - Горцы. В живых должен остаться только один.
Далее видится картина, как Лепэн, аки Кристофер Ламберт с мечом Shirotachi идет под бессмертные припевы Queen "Who wants to live forever" мочить ватанов, лечить зрадофилию и раздавать обереги от НАТО
вот только посты его затирают так быстро, что диву даешься
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:12
Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
Та нічого, нехай безсмертні ватани трохи порадіють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:17
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