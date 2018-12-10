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Україні не уникнути підвищення
пенсійного віку —...

Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:48

Самое главное как подать новость! Вот можно по зрадофильски
Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк
. А можно так: "Всемирный банк предложил украинским пенсионерам вечность!"
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:05

  Molchyn написав:Вкладчик1234 Жить будем вечно! Первая страна в мире! :mrgreen:

ага. Мы - Горцы. В живых должен остаться только один.
Далее видится картина, как Лепэн, аки Кристофер Ламберт с мечом Shirotachi идет под бессмертные припевы Queen "Who wants to live forever" мочить ватанов, лечить зрадофилию и раздавать обереги от НАТО :)
вот только посты его затирают так быстро, что диву даешься
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:08

sequence

Вите надо выйти!

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Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:12

Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...

  sequence написав:вот только посты его затирают так быстро, что диву даешься

Та нічого, нехай безсмертні ватани трохи порадіють. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:17

  Чукча2 написав:sequence
Вите надо выйти!

запостите, пожалуйста, какую-то гадость про русских, как вы умеете! повеселите, бо засну
sequence
 
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  #<12
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