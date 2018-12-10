Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...

Додано: Чет 13 гру, 2018 13:52

“Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитывая, что мы живем дольше, со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся”, – сказал Случинский.

Украина пока решила этот вопрос креативно и, на мой взгляд, конструктивно.

Тем не менее, этот вопрос еще предстоит решать в будущем”, – заявил он.

В Украинепродолжительность жизни 71 год. Причем в разных регионах это разное.Реальный пенсионный возраст с 63 лет, его догнят до 65 до 2026 года.ИТОГО, значительная часть населения тупо не доживет до своей пенсии.А еще огромная часть населения проживет на пенсии очень не долго.Если еще принять во внимание, что 50 баксовая пенсия - это вообще ничто, то огромный вопрос - не проще-ли отменить эту пенсию вообще, ликвидировать ПФУ и отчисления в него? Не, я понимаю, что есть огромный пласт госслужащих, начиная с первого ранга, которые будут против, но народу лучше эти деньги получить, пока они еще живы и бизнес скажет "спасибо" и с зарплатами в конвертах не надо бороться и ПФУ жрет в 3 горла.То есть, иными словами, Украина выдавила граждан из страны и после того как нынешнее число пенсионеров сократится естественным путем, оставшихся пенсов прокормить будет проще.ну да, на пенсию будут выходить по возрасту только те кто по "спискам", остальные доживать не будут.У нас реально, не государство, а карикатура. Издалека и в общих чертах все очень красиво (и президент в вышиванке на инглиш спикает - закачаешься и армия - "одна из самых сильны в Европе" и Конституция самая-самая и самая большая территория в Европе и 40% всего мирового чернозема и своего газа должно хватать на все свое потребление и очень высокий уровень образованности населения...ну прям не страна, а сказка) , но что ни возьми, при ближайшем рассмотрении принимает карикатурные очертания. И признана самой бедной страной в Европе!Ну почему так?!