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Україні не уникнути підвищення
пенсійного віку —...

Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:48

Самое главное как подать новость! Вот можно по зрадофильски
Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк
. А можно так: "Всемирный банк предложил украинским пенсионерам вечность!"
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:52

Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...

“Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитывая, что мы живем дольше, со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся”, – сказал Случинский.


В Украине средняя продолжительность жизни 71 год. Причем в разных регионах это разное.
Реальный пенсионный возраст с 63 лет, его догнят до 65 до 2026 года.

ИТОГО, значительная часть населения тупо не доживет до своей пенсии.
А еще огромная часть населения проживет на пенсии очень не долго.
Если еще принять во внимание, что 50 баксовая пенсия - это вообще ничто, то огромный вопрос - не проще-ли отменить эту пенсию вообще, ликвидировать ПФУ и отчисления в него? Не, я понимаю, что есть огромный пласт госслужащих, начиная с первого ранга, которые будут против, но народу лучше эти деньги получить, пока они еще живы и бизнес скажет "спасибо" и с зарплатами в конвертах не надо бороться и ПФУ жрет в 3 горла.

Украина пока решила этот вопрос креативно и, на мой взгляд, конструктивно.

То есть, иными словами, Украина выдавила граждан из страны и после того как нынешнее число пенсионеров сократится естественным путем, оставшихся пенсов прокормить будет проще. :mrgreen:

Тем не менее, этот вопрос еще предстоит решать в будущем”, – заявил он.


ну да, на пенсию будут выходить по возрасту только те кто по "спискам", остальные доживать не будут. :mrgreen:

У нас реально, не государство, а карикатура. Издалека и в общих чертах все очень красиво (и президент в вышиванке на инглиш спикает - закачаешься и армия - "одна из самых сильны в Европе" и Конституция самая-самая и самая большая территория в Европе и 40% всего мирового чернозема и своего газа должно хватать на все свое потребление и очень высокий уровень образованности населения...ну прям не страна, а сказка) , но что ни возьми, при ближайшем рассмотрении принимает карикатурные очертания. И признана самой бедной страной в Европе!
Ну почему так?!
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:29

Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...

  rjkz написав:И признана самой бедной страной в Европе!
Ну почему так?!

воруют
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:32

Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...

  rjkz написав:В Украине средняя продолжительность жизни 71 год. Причем в разных регионах это разное.

Прошу обратить внимание, что "средний возраст" для мужчин и женщин отличается лет на 10, средний возраст мужчин - всего лишь 67 лет, при том что именно мужчины в основном наполняют ПФ. Получается, если к нынешним 60-65 лет выхода еще добавлять, то половина мужчин до пенсии тупо не доживет. Естественно, поддержал бы полный отказ от пенсий с прекращением взносов в ПФ, да кто ж даст ! Это же кормушка для заинтересованных лиц во власти. Напомнят, что оттуда же платят малоебущим, инвалидам, другим льготникам и надо отчислять. А получать будут другие. Смысл в этих пенсиях полностью теряется, особенно если их размер принять во внимание. Чистое воровство в крупных размерах.
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:25

  nalim написав:
  Тракторист написав:в 60 лет человек с 1 января 2018 может выйти на пенсию только если у него есть трудовой стаж 25 лет и более, из-за чего несколько милионов украинцев смогут выйти на пенсию только в 63, а некоторые даже в 65 лет...

Президенты меняются, а пидкращення продолжаются. Уже начинаю скучать за одним любителем золотых батонов и унитазов.

к сожалению в Украине стойкая тенденция - каждый следующий президент хуже предыдущего... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:52

  ellinas написав:
  rjkz написав:В Украине средняя продолжительность жизни 71 год. Причем в разных регионах это разное.

Прошу обратить внимание, что "средний возраст" для мужчин и женщин отличается лет на 10, средний возраст мужчин - всего лишь 67 лет, при том что именно мужчины в основном наполняют ПФ. Получается, если к нынешним 60-65 лет выхода еще добавлять, то половина мужчин до пенсии тупо не доживет. Естественно, поддержал бы полный отказ от пенсий с прекращением взносов в ПФ, да кто ж даст ! Это же кормушка для заинтересованных лиц во власти. Напомнят, что оттуда же платят малоебущим, инвалидам, другим льготникам и надо отчислять. А получать будут другие. Смысл в этих пенсиях полностью теряется, особенно если их размер принять во внимание. Чистое воровство в крупных размерах.

Ещё разнообразным силовикам и "служащим".

Т.е. "электорат" финансирует пикничок для "элиты" и их охранников-обслуги, при этом сам получает только крошки, и то при удачном стечении обстоятельств
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:58

  Pegasmaster написав:
  rjkz написав:И признана самой бедной страной в Европе!
Ну почему так?!

воруют

начните с себя, прекратите красть!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:01

только мне кажется, что платить ЕСВ становится противоестественным желанием, для человека, умеющего (как минимум) пользоваться калькулятором? :)))
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:01

Re: воруют?

  sequence написав:начните с себя, прекратите красть

Крошек станет больше.
sal
 
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  #<12
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