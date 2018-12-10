. А можно так: "Всемирный банк предложил украинским пенсионерам вечность!"Украине не избежать повышения пенсионного возраста — Всемирный банк
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:48
Самое главное как подать новость! Вот можно по зрадофильски
. А можно так: "Всемирный банк предложил украинским пенсионерам вечность!"
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:52
Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
В Украине средняя продолжительность жизни 71 год. Причем в разных регионах это разное.
Реальный пенсионный возраст с 63 лет, его догнят до 65 до 2026 года.
ИТОГО, значительная часть населения тупо не доживет до своей пенсии.
А еще огромная часть населения проживет на пенсии очень не долго.
Если еще принять во внимание, что 50 баксовая пенсия - это вообще ничто, то огромный вопрос - не проще-ли отменить эту пенсию вообще, ликвидировать ПФУ и отчисления в него? Не, я понимаю, что есть огромный пласт госслужащих, начиная с первого ранга, которые будут против, но народу лучше эти деньги получить, пока они еще живы и бизнес скажет "спасибо" и с зарплатами в конвертах не надо бороться и ПФУ жрет в 3 горла.
То есть, иными словами, Украина выдавила граждан из страны и после того как нынешнее число пенсионеров сократится естественным путем, оставшихся пенсов прокормить будет проще.
ну да, на пенсию будут выходить по возрасту только те кто по "спискам", остальные доживать не будут.
У нас реально, не государство, а карикатура. Издалека и в общих чертах все очень красиво (и президент в вышиванке на инглиш спикает - закачаешься и армия - "одна из самых сильны в Европе" и Конституция самая-самая и самая большая территория в Европе и 40% всего мирового чернозема и своего газа должно хватать на все свое потребление и очень высокий уровень образованности населения...ну прям не страна, а сказка) , но что ни возьми, при ближайшем рассмотрении принимает карикатурные очертания. И признана самой бедной страной в Европе!
Ну почему так?!
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:29
Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
Додано: Чет 13 гру, 2018 14:32
Re: Україні не уникнути підвищення пенсійного віку —...
Прошу обратить внимание, что "средний возраст" для мужчин и женщин отличается лет на 10, средний возраст мужчин - всего лишь 67 лет, при том что именно мужчины в основном наполняют ПФ. Получается, если к нынешним 60-65 лет выхода еще добавлять, то половина мужчин до пенсии тупо не доживет. Естественно, поддержал бы полный отказ от пенсий с прекращением взносов в ПФ, да кто ж даст ! Это же кормушка для заинтересованных лиц во власти. Напомнят, что оттуда же платят малоебущим, инвалидам, другим льготникам и надо отчислять. А получать будут другие. Смысл в этих пенсиях полностью теряется, особенно если их размер принять во внимание. Чистое воровство в крупных размерах.
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:25
к сожалению в Украине стойкая тенденция - каждый следующий президент хуже предыдущего...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:52
Ещё разнообразным силовикам и "служащим".
Т.е. "электорат" финансирует пикничок для "элиты" и их охранников-обслуги, при этом сам получает только крошки, и то при удачном стечении обстоятельств
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:58
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